"Одной из самых больших проблем признан тот факт, что руководители бюджетных учреждений связаны с бизнесом своих супругов или родственников, и эти предприятия выигрывают покупки. Формально как бы имеет место самоотстранение, и реально принимают решения подчинённые. Нам нужно искать правовое регулирование, чтобы участвующая в конкурсе какая-либо компания, имеющая тесные или близкие отношения (с руководителем бюджетного учреждения - BNS), на самом деле не смогла участвовать в таких закупках, и это должно быть запрещено законом", - заявил С.Сквернялис журналистам в пятницу.
По его словам, поправки к убудут зарегистрированы на весенней сессии Сейма Литвы.
По словам премьер-министра, в этой борьбе с коррупцией должен участвовать весь - государственный сектор - министерства и муниципалитеты. В учреждениях, отметил он, должны быть назначены лица для обеспечения превентивной работы.
В отчёте о деятельности ССР за 2018 г., опубликованном в конце апреля, говорится, что органы самоуправления остаются одной из областей, наиболее затронутых коррупцией в Литве. Даже 37% всех досудебных расследований, начатых в ССР в прошлом году, связаны с возможными преступными действиями в муниципалитетах.
Согласно данным ССР, основными причинами коррупции в муниципалитетах являются кумовство, принятие на работу членов партии и конфликты интересов. По подсчётам службы, каждый пятый сотрудник муниципальной администрации связан родственными связями, а в 25 муниципалитетах Литвы он превышает средний показатель по стране.
Предприятия родственников не смогут участвовать в конкурсах бюджетных учреждений (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
Анализ Vilibor ЦБ Литвы: одни переплатили, другие получили выгоду
Банк Литвы (БЛ, Центробанк) опубликовал анализ...
Депутаты Сейма Литвы: ЕК и ЕЦБ не оценили причины и последствия кризиса (1)
Члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Сейма Литвы ,...
Самоуправление Вильнюса: проект Национального стадиона в Вильнюсе вновь застрял (30)
Из конкурса строительства Национального стадиона...
В Кедайнской СЭЗ открывается фабрика по переработке конопли (16)
В Кедайняйской свободной экономической зоне (СЭЗ) в...
TOP новостей
Предприятия родственников не смогут участвовать в конкурсах бюджетных учреждений (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает, что...
LRT может подать в суд на кандидата в президенты Литвы
Национальный транслятор - телерадиокомпания LRT (...
Депутаты Сейма Литвы: ЕК и ЕЦБ не оценили причины и последствия кризиса (1)
Члены Комитета по бюджету и финансам (КБФ) Сейма Литвы ,...
Возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении российской нефти (7)
В России возбудили уголовное дело по факту...