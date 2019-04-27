"Одной из самых больших проблем признан тот факт, что руководители бюджетных учреждений связаны с бизнесом своих супругов или родственников, и эти предприятия выигрывают покупки. Формально как бы имеет место самоотстранение, и реально принимают решения подчинённые. Нам нужно искать правовое регулирование, чтобы участвующая в конкурсе какая-либо компания, имеющая тесные или близкие отношения (с руководителем бюджетного учреждения - BNS), на самом деле не смогла участвовать в таких закупках, и это должно быть запрещено законом", - заявил С.Сквернялис журналистам в пятницу.

По его словам, поправки к убудут зарегистрированы на весенней сессии Сейма Литвы.

По словам премьер-министра, в этой борьбе с коррупцией должен участвовать весь - государственный сектор - министерства и муниципалитеты. В учреждениях, отметил он, должны быть назначены лица для обеспечения превентивной работы.

В отчёте о деятельности ССР за 2018 г., опубликованном в конце апреля, говорится, что органы самоуправления остаются одной из областей, наиболее затронутых коррупцией в Литве. Даже 37% всех досудебных расследований, начатых в ССР в прошлом году, связаны с возможными преступными действиями в муниципалитетах.

Согласно данным ССР, основными причинами коррупции в муниципалитетах являются кумовство, принятие на работу членов партии и конфликты интересов. По подсчётам службы, каждый пятый сотрудник муниципальной администрации связан родственными связями, а в 25 муниципалитетах Литвы он превышает средний показатель по стране.