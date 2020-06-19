Предприятия ASG с 26 июня организуют полеты из Вильнюса в Палангу

Представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала BNS, что полеты планируются раз в неделю - в пятницу вечером самолет отправится из Вильнюса в Палангу, а вечером в воскресенье - из Паланги в Вильнюс.

Полеты организует туроператор Kidy Tour совместно с авиационным оператором Avion Express.

Гендиректор Kidy Tour Гвидас Аукштуолис сказал, что после перерыва более чем в 20 лет полеты из Вильнюса в Палангу возобновляются из-за возросшего интереса к коротким поездкам на выходные.

По словам организаторов, цена билета в одну сторону с учетом багажа будет от 45 евро на человека, продолжительность полета - около 50 минут.