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Предприятия группы Avia Solutions Group в пятницу сообщили, что с 26 июня начинают выполнять полеты из Вильнюса в Палангу.
Предприятия ASG с 26 июня организуют полеты из Вильнюса в Палангу
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Представитель Avia Solutions Group Вилма Вайтекунайте сказала BNS, что полеты планируются раз в неделю - в пятницу вечером самолет отправится из Вильнюса в Палангу, а вечером в воскресенье - из Паланги в Вильнюс.

Полеты организует туроператор Kidy Tour совместно с авиационным оператором Avion Express.

Гендиректор Kidy Tour Гвидас Аукштуолис сказал, что после перерыва более чем в 20 лет полеты из Вильнюса в Палангу возобновляются из-за возросшего интереса к коротким поездкам на выходные.

По словам организаторов, цена билета в одну сторону с учетом багажа будет от 45 евро на человека, продолжительность полета - около 50 минут.

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