Предприятие Vilnika может возобновить свою деятельность

Вильнюсский департамент Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что с учетом эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19, с 4 мая может возобновить свою деятельность швейное предприятие Vilnika (Неменчине).
осле возобновления деятельности предприятия на Vilnikа не могут работать больные и изолированные. На предприятии должны следить за здоровьем работников, утром мерить им температуру, проверять, нет ли признаков ОРВИ, всю полученную информацию надо фиксировать в журнале.
Если у работника зафиксируют признаки болезни, то он должен оставить рабочее место и обратиться к врачу, информацию следует передать в НЦОЗ.
Кроме того, на предприятии должны быть необходимые средства гигиены: мыло, бумажные полотенца, антисептик, должны висеть инструкции по мытью рук. Компания также должна обеспечить работников средствами личной гигиены и обеспечить правильное их использование (например, маски следует менять не реже чем раз в 4 часа).
Напомним, что из-за очага коронавируса на предприятии Vilnika с 16 апреля был закрыт городок Неменчине. По данным на конец апреля, коронавирус диагностировали у 93 работников Vilnika.
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