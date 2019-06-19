После предоставленной разведкой информации Литва в прошлом году отказалась выдать лицензию на экспорт предприятию RUN Engineering из-за риска того, что товары компании, продающей водоочистные сооружения, могли оказаться на аннексированном Россией полуострове Крым.
© DELFI / Karolina Pansevič

Действующая в Каунасе компания RUN Engineering хотела получить лицензию на экспорт товаров двойного назначения – то есть на такие, которые могут применяться и для гражданских, и для военных нужд.

В обнародованном Департаментом госбезопасности (ДГБ) годовом отчете о деятельности говорится, что специальная комиссия отказалась выдать лицензию из-за вероятного риска направления оборудования в оккупированный Россией Крым".

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Лицензии на экспорт товаров двойного назначения выдает комиссия, формируемая в Министерстве экономики и инноваций.

Пресс-атташе министерства Рута Серапинене-Аудицке сказала BNS, что в выдаче лицензии RUN Engineering было отказано 17 декабря прошлого года.

Она указала, что не может назвать конкретные товары и страны, в которые их предполагалось экспортировать, так как эта информация может составлять коммерческую тайну компании.

Директор предприятия Повилас Медякша отказался прокомментировать BNS ситуацию. Не комментирует свои рекомендации комиссии по выдаче лицензии и ДГБ.

Предприятие RUN Engineering находится в деревне Бирулишкес Каунасского района. Согласно данным Реестрового центра, акционером этой компании является гражданка Кипра Марина Кармишева.

Литва в 2018 году также отказалась выдать лицензию на экспорт в Узбекистан предприятию украинского капитала LiTak-Tak, которая выпускает системы по управлению авиационным движением, однако Главный административный суд Литвы в марте этого года объявил, что ведомствам придется заново рассмотреть просьбу компании.

Тогда ДГБ предупредил комиссию о том, что товары LiTak-Tak могут попасть в Россию, с которой Узбекистан поддерживает тесные экономические и военные связи.

Суд указал, что из решения комиссии не было ясно, каким конкретно международным договорам, санкциям или интересам внешней политики и интересам государственной безопасности Литвы противоречило бы предоствление лицензии LiTak-Tak.

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