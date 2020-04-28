Решение о дивидендах акционеры предприятия приняли во вторник. 100% прибыли предприятие выплачивает в качестве дивидендов уже третий год подряд, сообщили в Klaipеdos nafta.
Государству предприятие выплатит 5,5 млн евро, а второму по величине акционеру - концерну Achemos grupе - около 789 тыс. евро. Концерн был недоволен планами выплатить в качестве дивидендов всю прошлогоднюю прибыль.
Доход Klaipedos naftа в прошлом году составил 104 млн евро, прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) была 65,8 млн евро.
72,32 % акций принадлежит государству, 10,41 % акций управляет концерн Achemos grupe.
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