Правление Ignitis grupe в понедельник одобрило решение заключить договор гарантии первого требования об обеспечении этого договора между группой и ЕИБ, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Также дочернее предприятие группы, которое управляет всеми акциями Pomerania Wind Farm, планирует заключить с ЕИБ договор залога о закладе 100% акций Pomerania Wind Farm в пользу кредитодателя.
Кредит на реализацию проекта ветропарка Pomerania планируется вернуть до конца 2035 года.
Ignitis grupe в сентябре прошлого года сообщила, что предприятия группы инвестируют в проект парка ветроустановок в Польше 127 млн евро.
В мае прошлого года группа сообщила о приобретении развивающей проект ветропарка в Польше компании Pomerania Invall. Планирующаяся мощность этого парка составит 94 мегаватта. Работы по строительству в рамках проекта начались в июле 2019 года, намечается, что парк полностью будет введен в эксплуатацию в следующем году.
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