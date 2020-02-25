Правление Ignitis grupe в понедельник одобрило решение заключить договор гарантии первого требования об обеспечении этого договора между группой и ЕИБ, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Также дочернее предприятие группы, которое управляет всеми акциями Pomerania Wind Farm, планирует заключить с ЕИБ договор залога о закладе 100% акций Pomerania Wind Farm в пользу кредитодателя.

Кредит на реализацию проекта ветропарка Pomerania планируется вернуть до конца 2035 года.

Ignitis grupe в сентябре прошлого года сообщила, что предприятия группы инвестируют в проект парка ветроустановок в Польше 127 млн евро.

В мае прошлого года группа сообщила о приобретении развивающей проект ветропарка в Польше компании Pomerania Invall. Планирующаяся мощность этого парка составит 94 мегаватта. Работы по строительству в рамках проекта начались в июле 2019 года, намечается, что парк полностью будет введен в эксплуатацию в следующем году.