aA
Дочернее предприятие Pomerania Wind Farm государственной литовской группы Ignitis grupe планирует взять в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ) 258 млн злотых (около 60 млн евро) на проект парка ветрогенераторов Pomerania в Польше.
Vėjo jėgainių parkas
© Bendrovės archyvas

Правление Ignitis grupe в понедельник одобрило решение заключить договор гарантии первого требования об обеспечении этого договора между группой и ЕИБ, сообщила Ignitis grupe через Вильнюсскую биржу Nasdaq.

Также дочернее предприятие группы, которое управляет всеми акциями Pomerania Wind Farm, планирует заключить с ЕИБ договор залога о закладе 100% акций Pomerania Wind Farm в пользу кредитодателя.

Статьи по теме:
Lietuvos energija ищет подрядчика на парк ветряных установок в Мажейкяйском районе
Литовские компании инвестируют в ветроэнергетику на Украине 100 млн евро  (4)

Кредит на реализацию проекта ветропарка Pomerania планируется вернуть до конца 2035 года.

Ignitis grupe в сентябре прошлого года сообщила, что предприятия группы инвестируют в проект парка ветроустановок в Польше 127 млн евро.

В мае прошлого года группа сообщила о приобретении развивающей проект ветропарка в Польше компании Pomerania Invall. Планирующаяся мощность этого парка составит 94 мегаватта. Работы по строительству в рамках проекта начались в июле 2019 года, намечается, что парк полностью будет введен в эксплуатацию в следующем году.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Банки не успевают оформлять ипотечные кредиты, аналитик призывает мыслить трезво (11)

Экономисты уже несколько лет подряд говорят о том, что...

Вице-министр здравоохранения Литвы: у пациента в Вильнюсе коронавируса нет (23)

В Вильнюсе 24 февраля в Сантаришкскую клинику был...

Как алкоголь действует на водителей – что происходит после одного бокала (11)

Во многих европейских странах разрешают управлять...

Ожидается переменчивая погода: будет идти мокрый снег с дождем (1)

Во вторник днем небо в Литве заволокут густые облака...

Присужденный Литве кредитный рейтинг министерство называет историческим достижением (2)

Международное агентство кредитных рейтингов Standard &...

|Maža didelių žinių kaina