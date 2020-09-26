Предприниматели в введение карантина не верят, но видят другие угрозы

Президент Литовской бизнес-конфедерации Андрюс Романовскис в передаче "День на Delfi" сказал, что больше всего бизнес опасается паники.

"Бизнес, скорее всего, очень боится паники. Из-за паники не происходит многое. Клиенты паникуют, власть паникует, тогда начинает паниковать и бизнес. Самое страшное - это паника, поэтому бизнес ее больше всего боится", – сказал он.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что сам бизнес знает, как работать в таких сложных условиях.

"Что касается торговцев, то это волны закупок совершенно необоснованные, потребители скупали товары и держали у себя в кладовках, они сейчас убедились, что это были бессмысленные действия, поставки товаров гарантированы, вот такие волны закупок неблагоприятны. Это небезопасно и невыгодно покупателям, продавцам, поэтому, если говорить о панике, есть страх перед ней, но не такой большой. Мы надеемся, что люди вынесли урок.

Мы опасаемся каких-то внезапных и жестких решений, ведь торговля - динамичный бизнес, там все происходит очень быстро, поэтому если условия резко меняются, то, с одной стороны, быстро приспосабливаются, а с другой, эти перемены осложняют работу.

To norisi Хочется надеяться, что не будет этого. Мы уже дольше живем с этим вирусом, о нем больше знают врачи, и люди, и бизнес знает, как работать, чем торговать в таких условиях. Я бы сказала, сейчас более спокойный период", – заметила Вайнене.

Романовский не думает, что введут жесткий карантин, поскольку пока жесткие меры не нужны.

"Я думаю, что большинство, не только предприниматели, боятся карантина, и эти слухи, когда я говорил о панике, даже определенные даты. когда якобы введут карантин, даже компании спрашивают, точно ли есть эти даты. Это запугивает общество.

Я думаю, что карантина не будет (…) Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будут какие-то ограничения, но я надеюсь, что не предпримут невзвешенные меры", – сказал он.

Вайнене подчеркнула, что карантин и помощь бизнесу – две разные вещи, а бизнес сейчас лучше подготовлен. Люди тоже ведут себя осторожнее, чаще дезинфицируют руки.

Романовскис сказал, что если бы повторился жесткий карантин, то большая часть бизнеса просто обанкротилась бы, поэтому карантин с государственной помощью не нужен.

"Бизнес есть бизнес – он должен работать. Нет таких обстоятельств, при которых он будет радоваться тому, что ему запрещают работать.

(...) Второй такой карантин точно многие не переживут – не потому, что не справятся с вирусом, а потому, что на фоне изменившихся привычек потребителей паники, страха бизнес рухнет", – заметил собеседник.

Он сказал, что особенно сложной ситуация была бы в сфере туризма и обслуживания. Правда Романовскис сказал, что пока не надо пугать людей, ведь политики пока о карантине не говорят.