Предприниматели в Паланге хотели бы поднять цены, но опасаются конкуренции

В выходные самый большой литовский курорт полон отдыхающих. Автомобили мчались в Палангу нескончаемым потоком уже с пятницы. В субботу в полдень Паланга была похожа на летнюю столицу. Наул. Й.Басанавичуса работали все кафе и киоски.

После изучения меню в заведениях, стало ясно, что поесть здесь можно и на свой вкус и по достатку. Многие кафе предлагают комплексные обеды по 4,5 евро, в некоторых цену округлили до 5 евро, а кое-где обеды уже стоят 5,5 евро.

Рамунас Поцявичпс, которому в Паланге принадлежат несколько кафе, рассказал Delfi, что в этом году он не планирует повышать цены. По его словам, они должны быть такими, как в прошлом году. "Я не могу говорить за других, но сам в этом году цены менять не буду. Даже меню мы используем прошлогодние. Видно, что уже не первый сезон оно "работает".

Конкуренция большая, повышать цены не выгодно. Пока еще люди в Палангу приезжают на выходные, отдыхающих немного. Да и сырье не дорожало, горючее подешевело, с поставщиками удалось договориться о снижении цен на мясо и овощи. Поэтому и нет повода повышать цены", – сказал предприниматель.

В субботу он подтвердил, что в его кафе цены точно не изменятся. Но вот о цене на пиво, которое сейчас стоит 2,5 евро, стоит подумать.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала Delfi, что члены ассоциации обещали цены не повышать.

"Мы общались с членами ассоциации во время карантина, потом, когда разрешили работать, все говорили, что не намерены повышать цены, цены останутся на уровне прошлогодних. Мы не хотим распугивать клиентов. А увеличение расходов, связанное с более жесткими требованиями гигиены, оплатим за свой счет. Люди думают так. Расходы выросли. Если хочешь выполнять действующие во время карантина требования... и перчатки, и маски, и их смена, дезинфекция, чистка поверхностей. Когда все складываешь, за месяц расходы большие. Несмотря на это, бизнес намерен оплатить это из своего кармана", – сказала Валайтене.

Однако в некоторых кафе на ул. Й.Басанавичуса, цены все же выросли и сейчас в евро стоят столько, сколько раньше стоили в литах. В таких кафе нет блюд дешевле 10 евро.