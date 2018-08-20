Группа вильнюсцев заметила, что по традиции они каждый год плавают на байдарках по реке Ула. Разрешение стоит 5,80 евро, аренда байдарки 10 евро в день, за такие деньги можно наслаждаться нетронутым цивилизацией пейзажем. В выходные байдарочников на Уле много – разрешается выплывать 100 байдаркам.

В Варенском районе есть около 80 пунктов проката байдарок, самые популярные реки – Ула, Мяркис, Шалча, Груда. Эти реки полюбили и туристы из Польши, Украины и Беларуси.

"В этом году загруженность по сравнению с прошлым годом больше, бывают люди практически каждый день. Тут цены не поднимешь особенно, конкуренция большая, все новые появляются каждый год. Самая высокая цена - 25 евро в субботу, а в рабочие дни 10-15 евро", – сказал глава Ассоциации арендодателей байдарок Уловского края Артурас Свирнялис.

Байдарки популярны и в Лаздийском районе – на реках Сейра, Балтои Анча. Но здесь, в отличие от Варенского района, где процветает активный туризм, гости обычно ищут покоя. Озеро, тишина, покой и возможность что-то делать – это несет прибыль усадьбам туризма, за такой отдых жители согласны платить немало денег.

"Этот сезон хороший, жарко – едут, отдыхают. Могу сказать, что в экономическом плане люди в Литве чувствуют себя лучше, у них стало больше денег", – сказал владелец усадьбы Nieda Арунас Палачёнис.

"В сезон мы не торгуемся, в другое время цены снижаются. Даже мысли нет поднимать цены", – сказал владелец усадьбы Trikojis Арунас Даугела.

Владельцы усадеб говорят, что половина приезжающих - постоянные гости, уезжая, они обычно заказывают усадьбу сразу на следующий год. Многие усадьбы на выходные забронированы до конца сентября.

"Думаю, точно можно было заработать. Не секрет, что сезон начался в апреле. Цены остались похожими. Можно найти место за 15 евро. За эти 15 евро в обычный день можно было получить и какие-то дополнительные услуги, к примеру, плавание на байдарке, выпечка дзукийских булок", – сказал директор Лаздийского информационного центра Мантас Сабаляускас.

В Дзукии около 150 усадеб сельского туризма, во всей Литве – больше 650, одновременно в них могут жить 15 000 человек. Около 10% - это туристы из-за границы.