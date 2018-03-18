13 марта в Клайпеде состоялась дискуссия, во время которой предприниматели заявили, что чувствуют себя как в советское время – ведь статистика и реальность отличаются.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалда Шишкаускене сказала, что в прошлом году ситуация была отличной. Она радовалась, что в Литву приходят новые гостиницы, а за ними - лояльные клиенты.

"Туризм – сложная вещь. В Литве так много позитива, но мы слышим один негатив. Местные отдыхают, ни на чем не экономят. Особенно много тратят эмигранты", – сказала Шишкаускене.

Однако она критиковала власти Литвы, которая выделяет на рекламу всего 375 000 евро. Правда, немало надежд связывают с реструктуризацией Департамента туризма.

По данным Клайпедского центра туризма и культуры, в прошлом году центр посетили 121 000 туристов из 69 стран мира. Большая их часть попала в Клайпеду на круизных судах.

Число туристов увеличилось на 10 000. Больше всего туристов приехали из Германии, США, Польши, Великобритании, Нидерландов, Франции, России, Швейцарии и Эстонии. Кроме того, в прошлом году около 0,5 млн. туристов посетили Литовский морской музей и дельфинарий.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас напомнил стратегию "Синего прорыва 2030 г.", в котором внимание уделяют и туризму.

"Сколько людей осталось в Клайпеде? Но разве люди уехали только из Клайпеды? Я не сепаратист и не рассматриваю крымский сценарий, не намерен увеличить территорию на 15 км к Востоку. Тогда число жителей увеличится сразу на 20 000–30 000. Там живет немало клайпедчан", – сказал Грубляускас.

Мэр коснулся и вопроса полетов в Палангский аэропорт, заметив, что тут дело развивается в нужном направлении.

Однако директор гостиницы Michaelson boutique Hotel Гинтаутас Берташюс критиковал власть: "Есть политическая, а есть бизнес реальность. Такое ощущение, что я вернулся в советское время, когда отличались статистика и реальность. Старый город пуст. Пчелы летают, а меда нет. В Бирштонасе нет сезонности. А у нас есть аэропорт, автострада, отличный регион, который лучше Друскининкай и Бирштонаса, но у нас пусто. Почему".

"Зимой, летом, весной в городе пусто. Туристический сезон не должен длиться два месяца", – сказал он.