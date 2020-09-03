Глава Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что несмотря на то, что больших надежд на этот сезон у предпринимателей не было, летний сезон в Паланге в этом году был успешным, а бизнес вырос на 10%, по сравнению с летом 2019 года.

"Да, лето было успешным, несмотря на то, что в летний период уже были комментарии, что гостиницы уровень прошлого года не нагнали. Что касается самого лета, (...) в Паланге рост составил 10%, по сравнению с летом прошлого года. Прогнозы были очень осторожные, планы на год вперед могли провалиться, (...) мы поняли, что нужен новый план.

Когда начали работу, было неясно, будут ли люди, какими будут требования, ограничения для бизнеса, как все пройдет. Поэтому на самом деле мы можем порадоваться, что лето у курорта было отличным, что и кафе и гостиницы довольны, а поток людей в Паланге был большим", – сказала она.

По словам Валайтене, люди сначала колебались, не знали, где им отдыхать - в Литве или за границей, но требование изоляции после возвращения из некоторых стран побудило литовцев выбирать местные курорты.

"Заполненность гостиниц была достаточно высокой, (...) хотя люди и сомневались, все же выбирали между Литвой и заграницей. А потом пошла информация о самоизоляции после возвращения с некоторых курортов.

Тогда они уже поменяли свое мнение, решили отдыхать в Литве. начала разбирали усадьбы сельского туризма, дома отдыха у озер, потом поехали в гостиницы", – сказала Валайтене, заметив, что отдыхающие в этом году были более привередливыми.

Директор Палангской ассоциации малого бизнеса Миндаугас Нестецкис сказал, что "предприниматели наверное достаточно довольны летним сезоном".

"Конечно перед летом было непонятно, как все будет, и начало июня было медленным, но потом все встало на круги своя. Во второй половине июня, в июле люди стали приезжать, и лето было такое, как все", – сказал он, прибавив, что в Литву приезжали также латыши и эстонцы.

Президент Ассоциации предпринимателей Бирштонаса Жидрунас Казлаускас сказал, что однозначно, это лето было иным, литовцев в городе было больше, чем в прошлом году.

"Лето однозначно было иным. Если июнь после карантина был таким временем старта, все были очень осторожными, (...) то июль и август были интенсивными. Во всех смыслах потоки перераспределились. Обычно у нас бывало много иностранцев, хотя Бирштонас - литовский курорт. В этом году явно - единственными иностранцами были латыши и эстонцы, вообще литовцев было больше", – сказал он.

С ним согласна и председатель Зарасайской ассоциации предпринимателей Виргиния Балене. Она отмечает, что и в Зарасай иностранцев в этом году было намного меньше, чем прежде. Она сказала, что с началом карантина предполагали, что сезон будет плохим, но на деле курорт посетило больше людей, чем в прошлом году.

"Результат был лучше, чем мы надеялись, сначала всем было страшно, что же будет. (...) Но в общем людей было много, только иностранцев - нет", – сказала она.