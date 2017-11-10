В письме сказано, что если будет принят закон о повышении акциза, то дизельное топливо будет дешевле в Польше. В таком случае транзитные перевозчики из Латвии, Эстонии и Литвы будут заливать горючее не в Литве, а в Польше.

Предприниматели считают, что нынешняя политика благоприятна для бюджета, поскольку привлекает транзитный транспорт заправляться в Литве. Все это подтверждает тенденция сбора акциза на дизельное топливо.

По предварительным подсчетам за январь-август 2017 года по сборам с акцизных товаров, продажи дизельного топлива увеличились на 8,2%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным литовских перевозчиков, транзитные машины из Эстонии и Латвии на пути в ЕС заливают более дешевое горючее в Литве. Если бы в соседних странах акциз увеличился, а в Литве остался прежним, то это привлекло бы больше транзитного транспорта.

В письме сказано, что сейчас продажи дизельного топлива в Литве растут, по большей части потому, что его больше заливает транзитный транспорт. По данным исследований, транзитный грузовой транспорт потребляет не меньше 20% продаваемого в Литве дизельного топлива.

"Только от российского транзитного транспорта сейчас государство получает немалую прибыль - машины заправляются на литовско-польской границе перед выездом в страны Европы, где горючее дороже. После того как в России подорожало дизельное топливо, на пути в ЕС и обратно через Литву, они будут заправляться в Польше, Литва лишится миллионов евро налогов", - акцентируют предприниматели.

Они подчеркнули, что даже если перевозчики, у которых по 100 грузовых машин, будут заливать подорожавшее горючее в Литве, то горючее для них подорожает на 70 000 евро в год. А это стоимость тягача.

В письме Сквернялису напоминают о последствиях повышения акциза в 2008 г., тогда на литовско-польской границы продажи горючего снизились на 50%, а "теневой" рынок горючего увеличился на 30%.

Сейчас в Литве литр дизельного топлива стоит 1,056 евро, в Латвии - 1,07 евро, в Эстонии - 1,209 евро, в Польше - 1,06 евро. Если горючее подорожает, то транзитный транспорт будет заливать горючее в Польше.

Письмо Сквернялису подписала ассоциация перевозчиков Linava, Литовская конфедерация работодателей, Литовская конфедерация промышленников, Литовская конфедерация бизнеса и Литовская ассоциация компаний, торгующих нефтепродуктами.