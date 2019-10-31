В передаче "День на DELFI" заместитель директора ГПВС Мантас Сташкявичюс сказал, что некоторые компании стали отзывать свою продукцию уже 25 октября.

"Некоторые компании стали отзывать свою продукцию с пятницы. Мы договорились отозвать эту продукцию, поскольку первые исследования мы заказали еще во время пожара. Мы говорим о молочной продукции, сырье, как из хозяйств, так и с ферм. Ответ пришел через 6 дней, в молоке было превышено количество диоксинов. Нас волнует здоровье людей, поэтому мы не ждали указаний. Мы взяли инициативу на себя", – сказал DELFI специалист.

Он заметил, что отзывают продукцию 5 компаний.

"Кое-где количество диоксинов было превышено в 8 раз. Во время проверки сырьевое молоко точно было загрязнено. Чтобы защитить покупателей, мы указали 5 компаниям изъять продукцию. Мы не ждали других результатов, просто оценили риск попадания химии в продукты, мы сразу взяли образцы и исследовали их", – сказал Сташкявичюс.

На вопрос, попало ли такое молоко на рынок, он дал положительный ответ.

"Да. Как это ни прискорбно, произвели больше 1000 тонн разных продуктов: сыров, плавленных сырков, молочного порошка, кефира.

Как молоко, так и часть продуктов попали к потребителям. У нас не было данных об их загрязнении, но риск был, поэтому мы решили отозвать их с рынка", – сказал на DELFI Сташкявичюс.

Владелец компании Norfos mažmenа Дайнюс Дундулис прокомментировал ситуацию по телефону. Он был возмущен тем, что не пресекли попадание загрязненного молока.

"Я бы хотел сказать, что ГПВС - одна из лучших в Литве, но, что мне больше всего не понравилось в этой истории, так это то, что не было пресечено попадание сырья к переработчикам. В первые дни мы обратились, говорили, что молоко не должно попасть переработчикам. Сейчас мы видим, что молоко попало к нам. Мы должны изъять 10 тонн из магазинов, еще 30 тонн на складах.

Сегодня мы не знаем, опасна ли эта продукция, наша лаборатория не показала какое-то повышенное загрязнение, но я согласен - продукцию надо изъять. Если есть хотя бы малейший риск, то это надо пресечь", – сказал предприниматель.

С учетом вредного действия загрязнений ГПВС будет проводить наблюдения на территориях, которых коснулся пожар. Это 25 деревень Алитусского района: Буткунай, Бутримишкяй, Даугирделяй, Дубенай, Дубяй, Геняй, Ясунскай, Юргишкяй, Канюкай, Карклинай, Келманоняй, Кряуняй, Лабурдишкяй, Ликишкеляй, Ликишкяй, Миклусенай, Навицкай, Раджюнай, Раудоникяй, Румбоняй, Талокяй, Таукотишкяй, Ужубаляй, Зайдай, Жаунеришкяй. В случае необходимости список территорий будет изменен.