"Идея отказа от недвижимости в исторической части Вильнюса - правильная, однако план строительства огромного нового комплекса вызывает немало вопросов. Во-первых, это большие расходы госбюджета - около 67 млн. евро, однако сомнительно, что государству удастся это сделать, поскольку обычно государственное строительство начинается с одним бюджетом, а заканчивается намного большим. Кроме того, в эту сумму не входят ежегодные расходы на присмотр за зданиями, а как показывает практика, госсектор обычно неэффективно управляет своим имуществом", – сказал Авулис.
По данным Литовской ассоциации развития недвижимости, на одного работника госведомств приходится 55 кв. м площади, в бизнесе - 10-15 кв. м.
"Сейчас 8 министерств занимают 40 000 кв. м, а в новом комплексе планируют около 24 000 кв. м. Но это необязательно позволит достичь максимальной эффективности. Например, что будет, если придется сильно сократить или увеличить штат? В первом случае имущество будут использовать неэффективно, а во втором – снова начнется строительство", – сказал Авулис.
По его словам, пока неясно, почему правительство не говорит об аренде офисов.
"Во всем развитом мире компании, чья деятельность не связана с недвижимостью. арендуют офисы. Практика показывает, что это самый экономичный и гибкий способ.
Если надо, можно сменить офис, можно уменьшить или увеличить площадь, а однократные расходы на оборудование офиса, очень невелики", – сказал Авулис.
По его словам, если правительство решит арендовать помещения для своей деятельности, то не придется вкладывать в строительство, а полученные от продажи зданий деньги пополнят госбюджет. Тогда эти 67 млн. евро могут пойти на решение важных проблем, существующих в обществе, например, снижение социального разобщения, повышение качества образования. Аренда также побудит министерства и подчиненные им учреждения вести себя рационально и экономить, поскольку расходы на аренду надо будет выделять ежегодно, тогда будет видно, какая сумма уходит на аренду одного рабочего места для госслужащего.
"Если бы объявили такой конкурс, я думаю, правительство получило бы не меньше 10 предложений по привлекательным ценам, а за сумму, которую планируют выделить на строительство, оно без проблем сможет арендовать помещения 25 лет", – сказал Авулис.
"Арендует помещения не только частный бизнес, но и продвинутые государственные компании, в Литве есть такие примеры. Например, группа Lietuvos energijа продала свои здания с аукциона, а сама арендует помещение - даже у тех же покупателей. Самое главное, что компания не занимается управлением имуществом и концентрируется на своей основной деятельности", – сказал председатель правления Hanner.
Страны ЕС, на которые равняется Литва, также арендуют помещения.
В Швеции несколько десятков лет назад государство перенесло свое имущество в несколько агентств, которые сдают помещения на рыночных условиях, сами учреждения арендуют помещения у частных компаний.
В Германии действует схожий принцип, только централизованный – Федеральная служба недвижимости предоставляет аренду помещений для госведомств и, в случае необходимости, ищет помещения на рынке.
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