Журналист Laisvės TV Тапинас сказал, что в мире немало аэропортов названы именами известных художников, поэтому Вильнюсский аэропорт надо назвать именем М.-К.Чюрлёниса.
Он предлагает проводить в аэропорту выставки и мероприятия, связанные с творчеством Чюрлёниса.
Представитель аэропорта Агне Мажейките сказала, что вопрос переименования аэропорта обсуждался, однако окончательное решение примет Министерство транспорта и коммуникаций.
Советник министра Рокаса Масюлиса Витауте Шмайжите сказала LRT.lt, что до завершения реконструкции название аэропорта менять не планируют, но не исключено, что после реконструкции название изменится.
Заместитель директора Военного музея им. Витаутаса Великого Поцюнас считает, что аэропорт должны по случаю столетия назвать именем заслуженного в сфере литовской авиации лица. Он предлагает назвать его именем командующего ВВС Литвы, бригадного генерала, авиаконструктора Антанаса Густайтиса. Он конструировал самолеты ANBO (Antanas Nori Būti Ore - "Антанас хочет быть в воздухе"), на одном из них он посетил 12 европейских столиц.
Кроме того, Густайтис инициировал расширение авиационной науки в литовских вузах.
Поцюнас как вариант предлагает и имена Стяпонаса Дарюса и Стасиса Гиренаса, но напоминает, что Гиренас большую часть жизни провел в США.
Представитель Литовского музея авиации Айстис Лукошявичюс считает, что название не надо менять, поскольку Вильнюсский аэропорт достаточно хорошо известен в мире. Но если все же будут менять название, то оно должно быть связано с городом, в котором находится аэропорт.
Он напомнил, что Каунасский аэродром получил название аэропорта С.Дарюса и С.Гиренаса, поскольку в Каунасе должны были совершить посадку эти известные пилоты.
Лукошявичюс сомневается, можно ли назвать аэропорт именем М.-К. Чурлёниса.
"Можно притянуть и Чюрлёниса, и Майрониса, но это не имеет ничего общего с авиацией", – сказал он.
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