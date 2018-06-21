Однако обе стороны, как группа Achema, так и министерство, обещают продолжить переговоры и искать компромисс, который всё никак не удаётся достигнуть. По словам вице-министра энергетики, обязательства должны быть приняты обеими сторонами.
«Как долгосрочные обязательства не были возможны со стороны представителей министерства, так долгосрочные обязательства невозможны и с нашей стороны. Мы все ратуем за энергетическую независимость, но бремя должно распределяться очень разумно, а не на одно предприятие», - сказала Л. Любене после встречи с министром энергетики в четверг.
Согласно неофициальным сведениям BNS, Министерство энергетики предложило с начала следующего года уменьшить для Achema бремя содержания СПГ в «двузначных» процентах, если предприятие обязуется использовать этот газ в течение более длительного периода.
Однако Л.Любене утверждает, что соглашениям дверь не закрывает, запланированы дальнейшие встречи с представителями министерства.
Линас Сабаляускас, генеральный директор Achemos grupe, отметил, что к компромиссу на переговорах пока не приблизились.
«Компромисс действительно не удалось найти. (...) Мы высказали свою позицию. Видение министерства - одно, наше видение - другое. В настоящее время существуют две позиции, и мы постараемся найти решение (...) Нет, на самом деле нет (не пришли к компромиссу - BNS)», - отметил Л. Сабаляускас журналистам.
Заместитель министра энергетики Эгидиюс Пурлис сказал, что положительно оценивает ход переговоров, но обязательства, по его словам, должны будут взять на себя обе стороны.
«Мы видели, что необходимо продолжить дискуссию для достижения взаимной выгоды, то есть, определённых обязательств и уступок с обеих сторон можно достичь. В противном случае мы, очевидно, не придём к согласию. Это не может быть сделано путём каких-то попустительств», - подчеркнул Э.Пурлис.
Недавно Achema, являющийся крупнейшим потребителем газа в Литве, из-за подорожания газа и падения цен на рынке удобрений решил приостановить часть производства, и не выплачивать работникам надбавки, которые достигают 50% и больше от их зарплаты.
Директор Achema Рамунас Миляускас на этой неделе заявил, что фонд заработной платы предприятия практически равен платежам завода на содержание терминала СПГ - 20 млн. евро.
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