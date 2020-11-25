Предложение: ТЦ не должны работать по воскресным и праздничным дням

Такие поправки к Трудовому кодексу зарегистрировал депутат Смешанной группы Ремигиюс Жемайтайтис.
По его словам, сейчас места розничной торговли работают в праздничные дни, включая государственные праздники.
"По этой причине обслуживающий персонал не может нормально праздновать, участвовать в разного рода мероприятиях, находиться с семьей. Кроме того, работники поднимают вопрос неподходящего расчета за работу в такие дни. Выступить с таким предложением заставила и сложившаяся ситуация, связанная с COVID-19 и ростом числа больных. Ради безопасности работников и для снижения масштабов заражения, нужно предоставить ТЦ возможность не работтаь по воскресеньям и в праздники", – объяснил Жемайтайтис.
Если будет принят такой закон, то, по его мнению, работникам будет гарантировано право на отдых в праздничные дни и в воскресенье, они смогут больше времени проводить с семьей. Также будет обеспечена безопасность работников и всех граждан, которые часто проводят досуг в ТЦ.
В марте 2018 года Жемайтайтис выступал с более мягкими поправками, предлагал ограничить работу ТЦ "в последнее воскресенье каждого месяца и в праздники".
На данный момент в Трудовом кодексе никаких ограничений времени работы нет.
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