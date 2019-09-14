Президент Ассоциации отелей и ресторанов Эвалда Шишкаускене поддерживает предложение премьер-министра Литвы дать самоуправлениям больше прав при выдаче лицензий уличным кафе, однако предложение пересмотреть ассортимент называет вмешательством в бизнес.
Lauko kavinės Kaune
© DELFI / Rafael Achmedov

По её заявлению, самоуправления должны обладать большим влиянием, поскольку они лучше всего ознакомлены с положением уличных кафе.

"Они и конкурсы объявляют, и сами люди просят, чтобы в определенных местах были такие кафе. Это был бы идеальный вариант – разрешить самоуправлениям решать, кому выдать лицензию, кому нет", – сказала Э. Шишкаускене.

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В то же время предложение пересмотреть ассортимент она назвала странным. "В первую очередь, я считаю, не следовало принимать таких законов, которые нельзя контролировать. Это очень зависит от погоды. Во время дождя люди заказывают больше одних блюд, когда жарко, другие. Я думаю, что установка пропорций – это уже вмешательство в бизнес", – сказала Э. Шишкаускене.

Правда, она добавила, что поддерживает, чтобы продаваемый на взморье алкоголь был слабее.

По ее заявлению, если будет решено отложить запрет насчёт уличных кафе на 2 года, это будет "самым плохим решением", поскольку бизнес останется в неизвестности. По словам Э. Шишкаускене, лучше всего было бы сразу решить, как вести себя в отношении принятых ограничений.

"Оборудовать уличное кафе стоит около 100000-150000 евро, очень юольшие инфраструктурные налоги для победителей в конкурсе, и ещё ежемесячный налог за квадратный метр. Представьте себе, что делать в течение тех двух лет – ждать, быть подвешенным, ожидать рассмотрения закона", – сказала президент Ассоциации отелей и ресторанов.

"Жизни некоторых людей зависят от этих уличных кафе. Стоит задуматься, как должен чувствовать себя тот бизнесмен. Это – большие инвестиции", – сказала Э. Шишкаускене.

Сейм Литвы принял решение запретить с 2020 года нестационарные места продажи алкоголя, которым самоуправления выдают отдельные лицензии во время курортного сезона. С этого же момента алкоголь нельзя будет продавать в павильонах. Они будут вычеркнуты из списка мест продажи алкогольных напитков.

Сейм Литвы в 2017 году также поддержал предложение Рамунаса Карбаускиса и Андрюса Палёниса установить, что бессрочная лицензия на розничную торговлю алкогольными напитками предоставит право обслуживать клиентов и в уличных условиях на расстоянии не более 40 м от от стационарных мест общественного питания в оборудованных местах обслуживания.

Член Сейма Аушрине Армонайте предложила отказаться от запрета на торговлю алкоголем в нестационарных кафе.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг сказал, что самоуправлениям должно быть предоставлено больше функций насчёт торговли алкоголем в нестационарных кафе. Он также пожелал рассмотреть "компромиссный вариант" по поводу ассортимента в таких местах.

В то же время изменения в дистанциях, по словам С.Сквернялиса, следует отложить на пару лет.

Глава фракцмм правящих в Сейме "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил, что в законе о запрете не торговлю алкоголем в уличных кафе будет возможно хотя бы пересмотреть расстояния, однако от самого закона отказываться не собираются.

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