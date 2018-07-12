Правление Inter RAO Lietuva возглавит Панина

Она сменит отозванную в конце июня с этой должности Карину Цуркан, которая в июне в Москве была задержана по подозрению в шпионаже в пользу Румынии.
Предприятие Inter RAO Lietuva через Варшавскую биржу сообщило, что новый председатель правления избрана 6 июля.
У А. Паниной юридическое образование. С 2011 года она работает вице-президентом по маркетингу и продажам "Интер РАО".
В июне российские СМИ сообщили, что член правления "Интер РАО" К. Цуркан арестована по подозрениям в шпионаже в пользу Румынии. Анонимный источник российского новостного агентства "Интерфакс" тогда утверждал, что К. Цуркан подозревается в том, что передавала службе внешней разведки Румынии данные о готовящихся крупных энергетических проектах России за рубежом.
Управляемое "Интер РАО" предприятие RAO Nordic контролирует 51% Inter RAO Lietuva, литовская инвесткомпания Scaent Baltic - 29% акций Inter RAO Lietuva. Ещё 20% акций находится в свободном обращении на Варшавской фондовой бирже.
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