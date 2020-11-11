Правительство утвердило закупку 1,5 млн доз вакцины от коронавируса у Sanofi и GSK

С этими компаниями Еврокомиссия (ЕК) заключила предварительный договор, однако это еще должны отдельно утвердить страны - члены Евросоюза (ЕС).
Некоторое время назад Литва приняла решение о покупке у фармкомпании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины и у компании Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз.
Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.
Премьер Саулюс Сквернялис говорил, что максимальная сумма, которую Литве, возможно, придется заплатить за вакцины, может составить порядка 125 млн евро. Однако он подчеркнул, что избыток вакцин Литва могла бы продать странам - участницам программы ЕС "Восточное партнерство".
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