Правительство урезает на 41 млн евро выделенные на проекты Вильнюса средства ЕС

По словам Витаутаса Миталаса, самоуправление Вильнюса информировали об этом различные министерства и ведомства.
"Также дается понять, что в будущем оно (финансирование ред.) может быть урезано еще больше. Это проекты обновления открытых пространств, развития велосипедных дорожек, обустройство скверов, транспорта", - сказал BNS вице-мэр.
В. Миталас сказал, что урезается финансирование в рамках программы МВД по обустройству открытых пространств, а также финансирование программы гармоничного передвижения со стороны Министерства транспорта.
По словам вице-мэра, причины, по которым урезается финансирование, не указаны, однако он считает, что таким образом правительство хочет направить средства на обновление дорог и другие краткосрочные проекты, это также "может быть связано и с социальными расходами".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: со следующей недели можно свободно ездить по странам Балтии (35)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после беседы...
Второй волны коронавируса в Литве может и не быть: вирусолог назвала условия (12)
Когда в Литве может наблюдаться вторая волна...
В Литве коронавирус унес еще одну жизнь (6)
6 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...
В Литве 5 новыx случаев заболевания коронавирусом (9)
6 мая Минздрав Литвы сообщил о 5 новых случаях...
В Вильнюсе открывают самую высокую в Литве смотровую площадку (90)
АО Литовский центр радио и телевидения сообщает, что...