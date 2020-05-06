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Правительство Литвы урезает примерно на 41 млн евро финансирование средствами Евросоюза (ЕС) проектов Вильнюса в сферах городского сообщения, спортивной инфраструктуры, обустройства открытых пространств и др., говорит вице-мэр Вильнюса.
Правительство урезает на 41 млн евро выделенные на проекты Вильнюса средства ЕС
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам Витаутаса Миталаса, самоуправление Вильнюса информировали об этом различные министерства и ведомства.

"Также дается понять, что в будущем оно (финансирование ред.) может быть урезано еще больше. Это проекты обновления открытых пространств, развития велосипедных дорожек, обустройство скверов, транспорта", - сказал BNS вице-мэр.

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В. Миталас сказал, что урезается финансирование в рамках программы МВД по обустройству открытых пространств, а также финансирование программы гармоничного передвижения со стороны Министерства транспорта.

По словам вице-мэра, причины, по которым урезается финансирование, не указаны, однако он считает, что таким образом правительство хочет направить средства на обновление дорог и другие краткосрочные проекты, это также "может быть связано и с социальными расходами".

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