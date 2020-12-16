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Правительство Литвы в среду постановило, что работодателям, которые во время простоев сохраняют рабочие места, со следующего года будет компенсироваться вся зарплата работника (100%), а максимальная субсидия будет достигать размера двух минимальных месячных зарплат (ММЗ).
Eurai
Eurai
© Unsplash

По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это означает увеличение помощи и бизнесу, и работникам, которые не выпадут с рынка труда.

По ее словам, на выплаты за простои в течение шести месяцев планируется потратить до 180 млн евро.

Поправки к Закону о занятости еще должен принять Сейм.

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