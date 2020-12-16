По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это означает увеличение помощи и бизнесу, и работникам, которые не выпадут с рынка труда.

По ее словам, на выплаты за простои в течение шести месяцев планируется потратить до 180 млн евро.

Поправки к Закону о занятости еще должен принять Сейм.