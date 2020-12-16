aA
Правительство Литвы в среду постановило, что работодателям, которые во время простоев сохраняют рабочие места, со следующего года будет компенсироваться вся зарплата работника (100%), а максимальная субсидия будет достигать размера двух минимальных месячных зарплат (ММЗ).
По словам министра социальной защиты и труда Моники Навицкене, это означает увеличение помощи и бизнесу, и работникам, которые не выпадут с рынка труда.
По ее словам, на выплаты за простои в течение шести месяцев планируется потратить до 180 млн евро.
Поправки к Закону о занятости еще должен принять Сейм.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бывшие руководители Литвы из-за трагического положения обратились к жителям страны (36)
Литву сковала пандемия коронавируса . На фоне...
The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире (254)
The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания...
Премьер-министр Литвы о хитростях торговцев: если кто-то будет работать, открыв отдел с чипсами, будут изменения дополнено комментарием Senukai (17)
В среду в Литве вступили в силу новые жесткие...
В течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома (98)
В среду на заседании комитета по вопросам...
В Литве вступают в силу более жесткие требования карантина: важнейшие изменения (100)
Правительство Литвы с учетом рекомендаций экспертов...