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Правительство Литвы разрешило со следующего понедельника возобновить полеты самолетов латвийской авиакомпании Air Baltic из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - и в Таллин.
Правительство разрешило Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин
© DELFI / Kiril Čachovskij

Правительство в среду одобрило эту просьбу компании.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.

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