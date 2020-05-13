Правительство разрешило Air Baltic возобновить полеты из Вильнюса в Ригу и Таллин

Правительство в среду одобрило эту просьбу компании.

Из-за пандемии коронавируса и применяемых странами ограничений Air Baltic остановила все полеты из стран Балтии 17 марта.

С пятницы Литва, Латвия и Эстония открывает для своих граждан свободное передвижение между странами. Гражданам стран Балтии при передвижении между ними не нужно обосновывать цель поездки и соблюдать 14-дневную самоизоляцию, если они не приехали из других стран.