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Правительство Литвы в среду определилось относительно покупки вакцины от COVID-19 вместе с другими государствами-членами Евросоюза (ЕС) уже у третьего производителя - принадлежащего компании Johnson & Johnson предприятия Janssen Pharmaceutica NV.
How Russia Shortened the Covid Vaccine Race to Declare Victory
How Russia Shortened the Covid Vaccine Race to Declare Victory
© Scanpix

Договор с этой компанией подписала на прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК). Если будет подтверждены безопасность и действенность вакцины, то по этому договору для государств-членов предусмотрены дозы для 200 мл человек.

Представительство ЕК в Литве информировало BNS, что это соглашение носит обязательный характер, и страны обязаны купить все оговоренное количество вакцин - Литва могла выйти из этой закупки в течение пяти дней.

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Как сказал на заседании правительства министр здравоохранения Аурелиюс Верига, Литва по договору должна купить вакцину, которой хватило бы для того, чтобы привить 1,24 млн человек, "разве что можно было бы уменьшить количество (доз - ред.) вакцины до количества, необходимого для вакцинации 700 тыс. жителей Литовской Республики".

Правительство Литвы постановило, что Литва примет участие в совместных с другими странами ЕС закупках всех создаваемых вакцин от COVID-19, переговоры о которых ведет ЕК. Комиссия уже подписала договоры с компаниями AstraZeneca и Sanofi-GSK, а также успешно завершила предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

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