"Цель проекта – установить критерии, которым будут отвечать агентства временного трудоустройства и порядок установки этих критериев", – сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

По его словам, каждый год до 1 июля такие компаниидолжны будут сообщать государственной инспекции по труду, что отвечают установленным критериям и намерены продолжать свою деятельность. Те компании, которые не отвечают установленным требованиям, будут вычеркнуты из списка.

Сейчас по Трудовому кодексу, временное соглашение о трудоустройстве – это соглашение между временным работником и компанией по временному трудоустройству, в соответствии с которым работник обязуется в течение какого-то времени работать на пользу другого лица, а компания временного трудоустройства – платить за это.

Это может быть соглашение установленного срока действия (до 3 лет) или бессрочное. В случае необходимости работника могут "сдать в аренду" нескольким разным компаниям.

Таких работников нанимают для выполнения непродолжительных конкретных работ, например, на Западе по таким договорам работают многие жители Литвы на сезонных работах.

Часть предложенных правительством критериев связана с законностью деятельности самих компаний - они должны работать, не должно быть объявлено о банкротстве, ликвидации и т.д.

Другие критерии связаны с административной и уголовной ответственностью как компании, так и работодателя.

Например, у компании на счету не должно быть ни одного взыскания за нарушение закона о занятости за последний год (отсутствие письменного договора о найме, несообщение о трудоустройстве в "Содру" и т.д.).

Руководитель такой компании должен отвечать следующим требованиям: он не должен быть наказан за нелегальное трудоустройство; не должно быть действующих взысканий за нарушение правил безопасности труда, сокрытие несчастных случаев на работе и т.д.; на его счету не должно быть больше двух административных взысканий за порядок начисления зарплаты и т.д.

У компании не должно быть долгов перед "Содрой".

Критерии вступят в силу с 1 июля 2018 года.

Председатель Литовского профсоюза работников общепита Гражина Груздене сказала, что ее организация выступает за лицензирование компаний временного трудоустройства.

"В нашей сфере есть работники, которые работают в подобных агентствах, и мы поднимали вопрос в связи с ними. Мы хотели, чтобы в Литве, как и в других странах Евросоюза, деятельность этих компаний была лицензирована. Думаю, принятые требования можно считать компромиссом. Это промежуточный вариант, со временем мы добьемся лицензирования".

"Работники таких компаний обладают меньшими гарантиями – их бросают из одной компании в другую – один день они работают на металлообрабатывающем предприятии, завтра – на конфетной фабрике или в пекарне.А бывает, по 5 лет работают, а зарплата у них меньше чем у тех, кто работает на одном месте", – сказала Груздене.

Председатель Литовской ассоциации компаний, занимающихся трудоустройством, Арунас Межялис оценил эти критерии неоднозначно.

С одной стороны, они помогут отсеять те компании, которые реально не занимаются этой деятельностью. С другой, предложенные критерии осложнят работу таких компаний.

"Достаточно будет совершить какую-то одну ошибку в отчете, о чем-то правильно не сообщить, как компанию вычеркнут из списка.

Временное трудоустройства больше всего распространено в таких странах как Нидерланды, Великобритания - там 4% всех работников работают по таким соглашениям. Их контролируют, но каких-то особых списков нет", – заметил Межялис.

По его словам, сейчас в Литве есть 12 таких компаний, в которых устроено больше чем по 100 человек, а в двух больше 1000. Неужели всех этих людей сейчас записывать в безработные?

По данным ГИТ, в Литве всего 117 таких компаний. Но о фактическом числе работников в первом полугодии 2017 г. сообщили лишь 67 из них, в них работали 6400 человек. Выяснилось, что реально работает лишь каждая третья компания.

По данным "Содры", в январе 2018 года в общей сложности заключили 4469 соглашений о временном трудоустройстве: 3100 на определенный срой и 1300 – бессрочно. Такие соглашения были у 184 компаний.