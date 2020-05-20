Правительство Литвы выделит 45 млн евро туристическому бизнесу

"Предлагается выделиться в целом 45 млн евро – 31 млн евро выделить на меры, связанные с сохранению ликвидности бизнеса и 14 млн евро – на меры поощрения экономики", – заявил на заседании Кабмина министр финансов Вилюс Шапока.
Эти средства предусмотрены в обновленном в начале мая Плане мер по сокращению последствий коронавируса (COVID-19) и поощрения экономики.
31 млн евро предусмотрены для поддержания ликвидности – на беспроцентные кредиты, предназначенные для расчетов с туристами, отказавшимися от купонов, а также на компенсации за доставку туристов из-за границы после объявления чрезвычайной ситуации.
14 млн евро будет направлено на поощрение деятельности компаний после окончания эпидемии, на купоны для отпусков медиков, на поощрение переориентации компаний и на прочие меры.
Туризм вместе с транспортом стал одним из секторов, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса COVID-19. Ожидается, что из-за пандемии мировой туристический сектор сократится на 70-80%.
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