Министерство транспорта и коммуникации предлагает правительству одобрить проект метро в Вильнюсе, однако его еще хотят уточнить.

Министерство предлагает изменить закон о транспорте и включить в него понятие метрополитена.

Кроме того, по данным министерства, поскольку закон о концессии не устанавливает максимальный срок действия соглашения, из закона о метро предлагают убрать положение о том, что такое соглашение должно быть составлено не больше чем на 25 лет.

В конце 2016 года парламент Литвы решил не голосовать по проекту закона о метро. Тогда депутат Бронюс Матялис сказал, что общество оценивает его неоднозначно, на него наложила вето президент, поэтому, по его словам, по проекту нужны новые выводы правительства.

Авторы проекта метро сказали, что если в Вильнюсе решат построить метро, то будет открыт путь для зарубежных инвестиций на сотни миллионов евро.

Председатель правления Союза метро Юозас Зикус сказал, что прокладка первой линии протяженностью 7 км займет 4 года, она обойдется примерно в 300 млн. евро. Для такого города как Вильнюс нужна сеть метро протяженностью 45 км.