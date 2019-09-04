Правительство Литвы утвердило план действий по синхронизации ЛЭП с Европой

Это было предусмотрено в принятом Сеймом в июне законе о синхронизации.
"Закон поручает правительству до 10 сентября утвердить план действий и мер проекта синхронизации. Такое постановление мы и выдвигаем", – заявил на заседании правительства вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис.
В плане предусматривается, какие проекты и когда должны быть завершены, чтобы подготовить литовскую систему ЛЭП и инфраструктуру к работе в синхронном режиме с континентальной Европой к 2025 году. План, по сообщению министерства, позволит обеспечить эффективную и последовательную реализацию проекта в намеченные сроки.
В план включены все необходимые технические и организационные решения, которые предусмотрены в каталоге условий, выданном в мае Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас утверждает, что план обеспечит слаженную реализацию всех необходимых работ для синхронизации до 2025 года. В список этих работ включены стратегические проекты, процессы связанные с десинхронизацией БРЭЛЛ, меры по укреплению энергосистемы страны.
Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. До 2025 года она хотят синхронизировать свои энергосети с сетями материковой Европы.
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