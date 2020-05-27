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В среду правительство Литвы разрешило возобновить с четверга регулярное авиасообщение между Литвой и Германией с Нидерландами.
Правительство Литвы разрешило возобновить рейсы в Германию и Нидерланды
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Министерство иностранных дел утверждает, что по вопросу возобновления рейсов из этих стран в МИД обратились авиакомпании AirBaltic и Wizz Air.

"Это будут предлагаемые Wizz Air направления в Дортмунд и Эйндховен, в Эйндховен также и из Каунаса. AirBaltic предлагает направления из Вильнюса в Берлин и из Вильнюса в Амстердам", – сообщил на совещании правительства глава МИД Линас Линкявичюс.

На минувшей неделе правительство разрешило с этого понедельника возобновить регулярные рейсы в Норвегию. Ранее были разрешены рейсы во Франкфурт, Ригу и Таллин.

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