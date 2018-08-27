Министерство коммуникаций и транспорта предлагает комбинированные пассажирские перевозки, когда часть маршрута приходится на поезда, а часть - на автобусы.
Министерство предлагает перевозить пассажиров по железной дороге по трем маршрутам - из Вильнюса до Игналины, из Вильнюса до Варены и из Каунаса до Казлу-Руды, а на оставшихся маршрутах - до Висагинаса (Турмантаса), Марцинконяй и Кибартай - на автобусах.
Подсчитано, что в этом году это как минимум на 1,3 млн евро сократит компенсацию, которую платит государство компании.
По данным министерства, заполненность поездов сейчас едва достигает 35%.
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