Министерство коммуникаций и транспорта предлагает комбинированные пассажирские перевозки, когда часть маршрута приходится на поезда, а часть - на автобусы.

Министерство предлагает перевозить пассажиров по железной дороге по трем маршрутам - из Вильнюса до Игналины, из Вильнюса до Варены и из Каунаса до Казлу-Руды, а на оставшихся маршрутах - до Висагинаса (Турмантаса), Марцинконяй и Кибартай - на автобусах.

Подсчитано, что в этом году это как минимум на 1,3 млн евро сократит компенсацию, которую платит государство компании.

По данным министерства, заполненность поездов сейчас едва достигает 35%.