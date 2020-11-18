aA
В среду правительство Литвы будет решать, одобрить ли предложение Министерства здравоохранения приобрести 1,24 млн доз вакцины от коронавируса у создающих их фармкомпаний BioNTech и Pfizer.
Правительство Литвы будет решать вопрос о приобретении вакцин у BioNTech и Pfizer
© Reuters / Scanpix

На минувшей неделе Еврокомиссия заключила с этими компаниями предварительные договоры, однако их отдельно еще должны одобрить страны Евросоюза. ЕК договорилась о приобретении у BioNTech и Pfizer 200 млн доз вакцины от коронавируса. Также заключено соглашение о резерве в еще 100 млн доз.

Руководитель Госслужбы по контролю над лекарствами Гитис Андрулёнис ранее сообщал BNS, что из дополнительного резерва Литве может достаться 620 тыс. доз.

Статьи по теме:
Pfizer рассмотрит возможность регистрации своей вакцины в России  (10)
ВОЗ считает вакцинацию недостаточной для победы над COVID-19  (4)

Ранее Литва уже приняла решение приобрести у компании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины от коронавируса, у Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз, однако это количество хотят снизить до 700 тыс., а у Sanofi и GSK – приобрести 1,5 млн доз вакцины.

Кроме того, правительство также решило, что Литва вместе с другими государствами примет участие в закупке всех вакцин, создаваемых от COVID-19, о которых вела переговоры ЕК.

Правительство приняло решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

Кроме упомянутых четырех предварительных соглашений с AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi“-GSK и BioNTech-Pfizer, ЕК также успешно завершила предварительные переговоры с CureVac и Moderna.

Американская компания Moderna в понедельник заявила, что ее экспериментальная вакцина от COVID-19, по предварительным данным более 30 тыс. участников клинических исследований, эффективна на 94,5%.

Неделю назад конкуренты BioNTech и Pfizer сообщали о сходной эффективности их вакцин – в 90% случаев они защищают от коронавирусной инфекции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Только для богатых? Почему будет трудно получить долгожданную вакцину от коронавируса (7)

В Европе и США открывают морозильные фермы для...

Коронавирус: разработчик вакцины Pfizer обещает нормальную жизнь к следующей зиме (12)

Основатель немецкой компании BioNTech, вместе с...

Вакцина - инструмент, которым мы можем воздействовать на пандемический процесс. Когда ждать спасения? Почему Литве не стоит покупать российскую вакцину? (59)

В гостях у " Delfi Главное " иммунолог, профессор...

Moderna объявила о почти 95-процентной эффективности своей вакцины (34)

Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила о...

TOP новостей

Aušrinė Armonaitė Evelina Dobrovolska

Ландсбергис - в главы МИД Литвы, Армонайте - минэкономики, Добровольска - минюста Президенту представлен список министров нового правительства Литвы (15)

Кандидат в премьер-министры Литвы Ингрида Шимоните...

Пандемия сделала литовцев богаче: сумма вкладов достигла невиданных высот и росла быстрее, чем в других странах еврозоны (87)

В Литве на счетах компаний и физических лиц фиксируют...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1935 новых случаев коронавируса (25)

За прошедшие сутки в Литве установили 1935 новых случаев...

Ландсбергис: Литве не требуются радикальные изменения во внешней политике

Литве не требуются радикальные изменения во внешней...

Правительство Литвы вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе (3)

Уходящее правительство Литвы в среду уточнит условия...

|Maža didelių žinių kaina