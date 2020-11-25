Правительство: финансовую помощь получат предприятия, потерявшие более 30% доходов

Как отмечает правительство, помощь смогут получить предприятия, средний оборот которых в марте - октябре нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился как минимум на 30%.
Временный министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сказал, что финансовая помощь, по всей вероятности, будет предоставляться с января следующего года, однако точный размер этой помощи он пока не указал, так как это будет зависеть от возможностей государственного бюджета. Бюджет сейчас находится на стадии рассмотрения.
Советник министра экономики и инноваций Эвелине Буткуте-Лаздаускене немного раньше в среду подтвердила BNS, что очень малым, малым и средним предприятиям теперь предлагается платить субсидии в размере 25% от уплаченного в прошлом году подоходного налога. Однако решение об этом правительство должно принять позже.
Весной субсидии выплачивались только самым малым предприятиям - они составляли 50% от уплаченного в прошлом году подоходного налога.
Временный министр финансов Вилюс Шапока сказал, что объемы финансовой помощи еще предстоит согласовать с Еврокомиссией, кроме того, новое правительство сможет усовершенствовать схему помощи.
Во вторник В. Шапока сказал BNS, что на субсидии малым и средним предприятиям нужно до 150 млн евро, и это будет единовременное средство.
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