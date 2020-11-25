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Правительство Литвы в среду приняло решение, что новую финансовую помощь от государства с января следующего года получат предприятия, потерявшие в этом году не менее 30% доходов. Вполне вероятно, что субсидии, зависящие от уплаченного в прошлом году подоходного налога, получат все малые и средние предприятия, однако какой точно будет его часть, правительство должно решить на следующей неделе.
Правительство: финансовую помощь получат предприятия, потерявшие более 30% доходов
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Как отмечает правительство, помощь смогут получить предприятия, средний оборот которых в марте - октябре нынешнего года по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился как минимум на 30%.

Временный министр экономики и инноваций Римантас Синкявичюс сказал, что финансовая помощь, по всей вероятности, будет предоставляться с января следующего года, однако точный размер этой помощи он пока не указал, так как это будет зависеть от возможностей государственного бюджета. Бюджет сейчас находится на стадии рассмотрения.

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Советник министра экономики и инноваций Эвелине Буткуте-Лаздаускене немного раньше в среду подтвердила BNS, что очень малым, малым и средним предприятиям теперь предлагается платить субсидии в размере 25% от уплаченного в прошлом году подоходного налога. Однако решение об этом правительство должно принять позже.

Весной субсидии выплачивались только самым малым предприятиям - они составляли 50% от уплаченного в прошлом году подоходного налога.

Временный министр финансов Вилюс Шапока сказал, что объемы финансовой помощи еще предстоит согласовать с Еврокомиссией, кроме того, новое правительство сможет усовершенствовать схему помощи.

Во вторник В. Шапока сказал BNS, что на субсидии малым и средним предприятиям нужно до 150 млн евро, и это будет единовременное средство.

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