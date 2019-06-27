Правительственная комиссия: Revolut не представляет угрозы безопасности

Валдас Киверис, советник группы государственного управления канцелярии правительства, BNS заявил, что решение комиссии было принято 25 июня.
В начале мая Сейм обязал комиссию в третий раз проверить надежность Revolut. По словам председателя парламентского Комитета по бюджету и финансам "крестьянина" Стасиса Якелюнаса, инициировавшего такую просьбу, у него и некоторых других парламентариев вызывают сомнения действующая модель Revolut, контроль за отмыванием денег и связи с Россией.
Revolut Bank в Литве развивает специализированный банк, и его деятельность планирует начать во второй половине этого года. Представители Банка Литвы заявили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только финансовых рисков, но и вызовов национальной безопасности, политических и геополитических рисков.
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