Правительсто примет решение о возобновлении полетов в Осло

По словам пресс-атташе министра иностранных дел Расы Якилайтене, о возобновлении полетов на этом направлении договорено с Латвией и Эстонией.
Конкретные авиакомпании, которые намерены выполнять полеты в Осло, пока не указываются.
Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам, что в ближайшее время должны быть возобновлены полеты и в Варшаву.
Уже возобновлены полеты из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты латвийской Air Baltic. Со следующей недели она должна начать полеты из Вильнюса в Таллин.
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