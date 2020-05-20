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Правительство Литвы в среду намерено разрешить возобновление регулярного авиасообщения из Вильнюса с норвежской столицей Осло.
Правительсто примет решение о возобновлении полетов в Осло
© DELFI / Josvydas Elinskas

По словам пресс-атташе министра иностранных дел Расы Якилайтене, о возобновлении полетов на этом направлении договорено с Латвией и Эстонией.

Конкретные авиакомпании, которые намерены выполнять полеты в Осло, пока не указываются.

Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам, что в ближайшее время должны быть возобновлены полеты и в Варшаву.

Уже возобновлены полеты из Вильнюса во Франкфурт, куда летают самолеты германской Lufthansa, а также в Ригу, куда летают самолеты латвийской Air Baltic. Со следующей недели она должна начать полеты из Вильнюса в Таллин.

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