Меньше всего за отопление в декабре платили жители новых многоквартирных домов, где за квартиру площадью 60 кв. м платили около 23 евро.
Больше всего за отопление в декабре заплатили жители самых неэкономичных многоквартирных домов. Жители таких домов за квартиру площадью 60 кв. м заплатят около 89 евро, а некоторые и 140 и больше евро.
По данным Литовской ассоциации поставщиков тепла, счета, полученные жителями за декабрь 2017 года, были похожи на те, что были в декабре 2016 года.
В декабре 2017 года средняя температура во время отопительного сезона составила +0,5 градуса, а в декабре 2016 года - около –0,6 градуса.
Суммы в счетах за отопление в новых и реновированных домах и в неэкономичных старых домах отличались в 9 раз.
В Литве около 700 000 квартир с центральным отоплением. Около 118 000 квартир находится в старых и очень неэкономичных домах. Еще около 409 000 - в старых неутепленных домах, построенных в советское время. Около 47 000 квартир находятся в частично модернизированных домах, около 71 000 квартир находятся в полностью обновленных домах. Еще около 57 000 квартир находятся в новых домах, построенных после 1993 года.
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