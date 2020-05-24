Эл. платформа косметических услуг Treatwell, с помощью которой жители могут регистрироваться на услуги салона красоты, работает в 11 европейских странах. Ее создатели проанализировали четыре страны, которые первыми открыли салоны красоты, т.е. Литву, Швейцарию, Австрию и Германию. Литва и Швейцария были первыми странами, которым разрешили открыть салоны красоты. Правда, в Литве - предоставлять только услуги по уходу за волосами и ногтями.

По словам Марии Антанайтите, главы компании Treatwell в Литве, все эти страны очень похожи - поведение салонов, потребителей, и поэтому они представляют обобщенные тенденции.

За несколько дней заказы выросли до 900 процентов

По данным платформы, количество заказов после открытия было таким же, как и до объявления карантина. Сразу после открытия - еще больше клиентов, в том числе новых. Они начали записываться на услуги в салоны красоты.

"Когда было объявлено об открытии, поток заказов было очень большим, он продолжался еще пару недель. Когда правительство объявило об открытии через нескольких дней, мы наблюдали рост заказов до 900 процентов по сравнению с прошлой неделей.

До сих пор рост был высоким, например, на этой неделе, по сравнению с прошлой неделей, заказы растут примерно на 20 процентов, потому что с этой недели всем остальным салонам было разрешено открыться", - рассказывает М. Антанайтите, глава Treatwell в Литве.

Примечательно, что как только было объявлено о смягчении условий карантина, клиенты, особенно постоянные, начали регистрироваться на услуги.

"Мы предполагаем, что постоянные клиенты больше всех ждали и были первыми, кто генерировал большой трафик. Сейчас есть салоны, которые отмечают снижение числа клиентов, я думаю, потому что приходят постоянные клиенты, а эти новые регистрируются не так активно", - считает собеседница.

В системе можно записаться на процедуры на три месяца вперед, поэтому клиенты этим пользуются. Глава уверяет, что найти свободное место на данный момент легче, чем при открытии салонов, когда ближайшую запись можно было найти только через две недели. По словам М. Антанайтите, те, кто хочет постричься сегодня, найдут места на следующую неделю.

Она также отмечает, что клиенты перемещаются в интернет - значительное количество клиентов начали бронировать услуги онлайн вместо того, чтобы звонить или отправлять текстовые сообщения в салон.

Кроме того, большинство клиентов начали заказывать услуги заранее - от 2 дней до 2 недель. Причиной этого являются занятость салонов и клиенты, способные легко подстроиться.

Салоны меняют цены и время работы

Из-за повышенной безопасности ряд салонов продлили рабочее время, чтобы безопасно разместить больше клиентов за один день. Собеседница говорит, что в результате сотрудники работают сверхурочно.

"Есть салоны, которые продлили рабочее время для размещения всех желающих клиентов, в том числе из-за ограничений потока клиентов", - отмечает она.

По данным Treatwell, в четырех европейских странах около 20 процентов всех салонов красоты подняли цены по сравнению с 1 марта. В то время 32 процента всех салонов красоты в Литве подняли цену как минимум на одну услугу.

Некоторые салоны повысили цены на услуги в среднем на 5-10%, или на 2-5 евро, чтобы компенсировать дополнительное рабочее время и покупку необходимого защитного оборудования. По словам М. Антанайтите, клиенты это понимают и все еще охотно записываются на услуги.

"Во-первых, салоны не могут физически разместить столько людей из-за всех ограничений. Во-вторых, они должны использовать дополнительное защитное снаряжение, скажем, дезинфицирующее средство или маску, что увеличило стоимость. Таким образом, салоны частично перекладывают расходы на клиентов", - говорит глава о причинах изменения цен.

По словам главы Treatwell, клиенты реже ищут скидки, для них важно просто найти свободное место. "Количество скидок как на нашей платформе, так и в самих салонах, уменьшилось", - говорит она.