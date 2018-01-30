Пострадавших от деятельности финансовой пирамиды в Литве снова приглашают "инвестировать"

Генеральная прокуратура Литвы получила сообщение о том, что пострадавшим от деятельности финансовой пирамиды MMM-2011 лицам снова предлагают вкладывать деньги, чтобы "вернуть" утраченное. Поэтому Генпрокуратура призывает не попадаться на крючок мошенников.
MMM finansinės piramidės reklama
© DELFI / Rafael Achmedov

Сейчас в суде рассматривается дело, в рамках которого организаторов финансовой пирамиды MMM-2011 обвиняют в незаконной финнасовой деятельности и мошенничестве.

По данным расследования 2012–2017 гг., руководители преступной финансовой группировки организовали распределение "инвестированных" средств между членами финансовой пирамиды, а в результате обманным путем, пользуясь доверием людей, присвоили себе имущество других людей.

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В прокуратуру обратился человек, который информировал, что ему предложили вернуть вложенные в MMM-2011 средства, но для этого он должен заплатить определенную сумму другим участникам.

В начале этого года прокурор передал в суд дело, в рамках которого 9 человек обвиняют в незаконной финансовой деятельности и мошенничестве.

По материалам дела, в 2011 г. в Литве начала действовать группа лиц, которые представили финансовую пирамиду Сергея Мавроди и призывали людей инвестировать в MMM-2011, обещая огромную прибыль – до 55% годовых.

В деятельность системы в Литве включились почти 800 человек. С апреля 2011 до июня 2012 г. они внесли в финансовую пирамиду почти 700 000 евро. Эти средства никуда не инвестировали, а просто распределяли между организаторами преступной группировки и другими членами финансовой пирамиды.

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