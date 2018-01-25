Еврокомиссия (ЕК) выделила 9,12 млн. евро пострадавшим от ливней литовским фермерам. Средства компенсации фермеры получат до конца сентября, однако Министерство сельского хозяйства обещает выплатить деньги быстрее.
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ЕК выделила всем трем Балтийским странам и Финляндии 15 млн. евро финансовой помощи, сообщил Минсельхоз.

Как сообщает ЕК, получившим помощь странам будет разрешено выплатить столько же национальных средств. Пресс-атташе министра сельского хозяйства Ремигиюс Белинскас сказал BNS, что такая помощь в бюджете этого года не предусмотрена, но такая возможность будет рассмотрена позже.

В прошлом году фермеры в восточной части Литвы особенно пострадали от ливней во время сбора урожая. Правительство подсчитало, что убытки могли составить более 40 млн. евро, но сами фермеры называют сумму в несколько раз больше.

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