ЕК выделила всем трем Балтийским странам и Финляндии 15 млн. евро финансовой помощи, сообщил Минсельхоз.

Как сообщает ЕК, получившим помощь странам будет разрешено выплатить столько же национальных средств. Пресс-атташе министра сельского хозяйства Ремигиюс Белинскас сказал BNS, что такая помощь в бюджете этого года не предусмотрена, но такая возможность будет рассмотрена позже.

В прошлом году фермеры в восточной части Литвы особенно пострадали от ливней во время сбора урожая. Правительство подсчитало, что убытки могли составить более 40 млн. евро, но сами фермеры называют сумму в несколько раз больше.