За неделю цена электроэнергии в Латвии сократилась почти на 5% до 33,05 евро за мегаватт-час (MWh), в Эстонии – на 6% до 32,25 евро за MWh. Между тем в Литве электроэнергия подорожала на 2% до 35,84 евро за MWh, сообщает BNS.

Потребление электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе уменьшилось на 2% до 552 гигаватт-часов (GWh). Больше всего – на 3% до 182 GWh – её потребление уменьшилось в Эстонии, в Латвии - на 1% до 152 GWh, в Литве - менее чем на 1% до 218 GWh.

Объёмы производства электроэнергии в регионе в период 18–24 декабря уменьшились на 6% до 408 GWh. В Латвии производство сократилось до 158 GWh, в Литве - до 47 GWh, но в Эстонии возросло до 203 GWh.

На прошлой неделе в странах Балтии было выработано 74% необходимой им электроэнергии.