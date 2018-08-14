Возможно, в новом отопительном сезоне отопление подорожает – по подсчетам поставщиков тепла – подорожание составит от нескольких до 10%, сообщает LRT.
"Если ничто не изменится, то с учетом нынешних цен, подорожание составит 10%. Пока это прогноз, поскольку реально топливо еще не закуплено", – сказал председатель Ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс.
Из-за подорожания древесины, в этом году дорожает и биотопливо, поэтому подорожает и отопление. Поставщики встречались с премьер-министром – вскоре придется закупать биотопливо, и цена на него может увеличиться еще больше.
"Мы анализируем инструменты и средства, которые помогли бы обуздать ситуацию,чтобы роста не было. Одно из них – более прозрачная деятельность рынка, чтобы поставщики продавали биотопливо немедленно, не удерживая, это было бы выгодно как поставщикам, так и потребителям", – сказал министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис также говорит, что власти сделают все, чтобы цены на отопление не выросли.
"Мы наблюдаем следующую тенденцию - пытаются прикрыться подорожанием сырья. У государства есть инструменты, будет проведена интервенция. У нас есть компании, которые должны участвовать. Можем оказать влияние, чтобы цены на биотопливо не выросли, как это прогнозируют", – сказал Сквернялис.
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