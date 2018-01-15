Посольство РФ в Латвии отказалось комментировать отправленную Россией латвийским властям официальную просьбу об оказании правовой помощи, требуя взыскать более 20 миллионов евро с национальной авиакомпании airBaltic. Об этом сообщает LETA.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

В дипломатическом представительстве агентству пояснили, что "комментарии о разногласиях между субьектами коммерческой деятельности не входят в компетенцию посольства".

Претензии со стороны России связаны с теперь уже неплатежеспособным банком Investbank, принадлежавшим в свое время главному акционеру Latvijas Krājbanka Владимиру Антонову.

В 2012 году Investbank начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic — компании Baltijas aviācijas sistēmas" (BAS). Банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере 18,4 млн. евро плюс проценты и пеню.

В Министерстве юстиции Латвии агентству LETA подтвердили, что от России была получена данная просьба о правовой помощи, однако содержащиеся в ней подробности ведомство не имеет права разглашать.

LETA со ссылкой на собственные источники утверждает, что в случае непризнания Латвией постановлений по иску Investbank против BAS и airBaltic Россия может попытаться вернуть себе долги другими методами. В качестве возможного варианта упоминается арест самолетов и другого имущества airBaltic.

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