Посол США в Литве: США надеются поставлять газ Беларуси через Литву

Правительство Литвы утверждает, что готово помочь Минску добиваться альтернативы импорту из России, однако аналитики предупреждают, что у контролируемого Москвой "Газпрома" есть рычаги, чтобы блокировать конкуренцию в Беларуси.

"Я был бы рад видеть, что через Клайпеду переваливается поставляемый СПГ, который попадал бы на рынок Литвы, а, возможно, и в Беларусь", – сказал посол США в интервью BNS.

Р. Гилкрист сказал, что обсудил этот вопрос в Вашингтоне с представителями Госдепартамента США, собирается обсудить эту тему и на встречах в литовском правительстве.

Альтернативу энергоресурсам из России в этом месяце предложили Беларуси посетивший Минск госсекретарь США Майк Помпео, а также министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

На вопрос BNS, ведутся ли сейчас конкретные переговоры о поставках газа в Беларусь, посол США ответил, что это довольно новая идея, но есть надежда на результат.

"На мой взгляд, надежда действительно есть. Секретарь был там полторы недели назад. Поэтому я думаю, что все это внове, но я уже знаю, что США этим интересуются и что об этом пойдет речь на встречах в правительстве, которые состоятся у меня в ближайшие дни", – сказал Р. Гилкрист.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что Беларусь могла бы покупать газ через Клайпедский терминал, а потом воспользоваться своповой схемой.

"Литва не раз формулировала позицию, что готова помочь Беларуси диверсифицировать энергоресурсы, что способствовало бы снижению доминирования "Газпрома", – говорится в присланном BNS комментарии министра.

"Беларусь уже сейчас могла бы получать выгоду от Клайпедского ТСПГ и литовской газовой инфраструктуры – пользоваться возможностями коммерческой своповой сделки и покупать газ через Клайпедский ТСПГ. Такая сделка позволила бы даже при отсутствии физического потока газа пользоваться возможностями газового рынка и инфраструктуры", – добавил он.

По словам Ж. Вайчюнаса, еще больше возможностей для импорта газа в Беларусь откроется с начала 2022 года, когда заработает литовско-польский газопровод GIPL.

"Это будет ещё один альтернативный газовый путь для Беларуси, который мог бы снизить энергетическую зависимость от России. Тем более, что после соединения рынков Балтийских стран с европейским рынком можно будет привлечь более крупных поставщиков газа, что, в свою очередь, повысило бы конкуренцию и обеспечивало бы более выгодные цены на газ", – сказал министр.

Аналитики говорят, что Беларуси сейчас будет очень сложно обеспечить себе альтернативные поставки газа, потому что поставляющая газ российская государственная компания "Газпром" одновременно контролирует и трубопроводы Беларуси.

"Существенная проблема в том, что белорусский газопровод с 2011 года контролирует "Газпром", который не захочет подпускать других. Поэтому найти решение по газовому вопросу намного сложнее, чем по нефти", – сказал BNS Лауринас Йонавичюс из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

В поисках альтернатив поставкам из России Беларусь в прошлом месяце импортировала груз нефти из Норвегии через Клайпедский порт и Литовские железные дороги.

Литовская разведка в обнародованном в этом месяце отчете констатировала, что переговоры России с Беларусью об энергетическом сотрудничестве и более глубокой интеграции стран переходят в политическое давление.

"Россия стремится усилить свое влияние в Беларуси, пользуясь как главным рычагом слабой, недиверсифицированной, зависимой от получаемых на льготных условиях из России энергоресурсов экономикой Беларуси", – говорится в оценке угроз национальной безопасности Литвы.