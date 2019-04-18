DELFI напоминает, что межбанковские переводы не работают в выходные и в праздничные дни. Глава Коммуникационной службы Литовской ассоциации банков Валерия Лебедева сказала DELFI, что во многих странах Европы Страстная пятница - выходной день. Несмотря на то, что в Литве это рабочий день, переводы осуществляться не будут.
"Просим жителей обратить внимание на то, что платежи в евро в другие банки Литвы и стран пространства SEPA, если они были сделаны после 16 ч. 18 апреля осуществят в ближайший рабочий день, т.е. 23 апреля", – сказала она.
Это касается и установленных периодических платежей. Правда, надо иметь в виду, что переводы на счета в том же банке будут осуществляться в обычном режиме - сразу же.
Банки разрабатывают систему моментальных переводов. Это позволит переводить деньги и оплачивать услуги и в выходные и в праздничные дни в реальное время без задержек. Самый поздний срок введения этой системы в Литве - ноябрь 2019 года.
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