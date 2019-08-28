Последние дни: банк Swedbank в Литве отказывается от карт кодов

С 1 сентября клиенты Swedbank не смогут подключиться к э-банкингу с помощью карт кодов, которые в течение 20 лет были основным способом идентификации клиентов.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Банк о переменах сообщил еще осенью 2018 года. За год больше 670 000 клиентов банка поменяли свои карты годов на более безопасные способы подключения.

"На данный момент абсолютное большинство пользователей э-банкинга Swedbank пользуются приложением Smart-ID, генератором PIN-кодов и мобильной подписью. Тех, кто еще не позаботился об альтернативе, мы просим не дожидаться начала сентября", – сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.

По заказу банка Swedbank был проведен опрос, который показал, что Smart-ID пользуются 52% клиентов, генератором PIN-кодов - 26%, а еще 14% используют мобильную подпись.

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