Последние дни: банк Swedbank в Литве отказывается от карт кодов

Банк о переменах сообщил еще осенью 2018 года. За год больше 670 000 клиентов банка поменяли свои карты годов на более безопасные способы подключения.
"На данный момент абсолютное большинство пользователей э-банкинга Swedbank пользуются приложением Smart-ID, генератором PIN-кодов и мобильной подписью. Тех, кто еще не позаботился об альтернативе, мы просим не дожидаться начала сентября", – сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.
По заказу банка Swedbank был проведен опрос, который показал, что Smart-ID пользуются 52% клиентов, генератором PIN-кодов - 26%, а еще 14% используют мобильную подпись.
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