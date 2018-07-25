После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач, связанных с различными техническими неполадками, компания Small Planet Airlines пытается реабилитировать ситуацию. Компания пригласила журналистов и разрешила им осмотреть один из своих самолетов Airbus A320, а также ответила на вопросы о состоянии самолетов, опозданиях и безопасности полетов.
© DELFI / Tomas Vinickas

DELFI напоминает, что за последние несколько месяцев поступила масса жалоб в связи с отсрочкой рейсов авиакомпании. Компания указала причины отсрочки – технические неполадки, неполная комплектация экипажа и другие технические неполадки.

Глава Small Planet Airlines Кристионас Кайкарис сказал, что средний возраст самолетов 16 лет.

Статьи по теме:
Из-за технической неисправности полёт в Болгарию отложен более чем на 10 часов  (6)
"Черная" пятница: отдыхающие на 13 ч. застряли в Вильнюсском аэропорту  (9)

"16-летний самолет - нестарый, это довольно новая техника, поскольку спустя определенное время, к примеру, через 12 лет проводят полную техническую проверку самолета", – сказал он.

Он рассказал, что гарантия надежности совершенно нового самолета более высокая, но это не имеет особого значения.

"Если взять Airbus A320, то у не нового этот процент составляет 99,25 или 99,35%, а у нового – 99,65%", – сказал он.

Кайкарис заметил, что вероятно постоянно отмечают любые задержки рейсов Small Planet Airlines, поскольку она не является организатором регулярных рейсов, она перевозит отдыхающих. Плюс, компания не отзывает рейсы, отсюда и более длительные отсрочки.

"На наших самолетах летают семьи с детьми, дедушками и бабушками, внуками, пары, возможно после свадьбы в ожидании отпуска. Поскольку люди летят в отпуск, они очень чувствительны к отсрочке рейса.

Другой момент, таких отсрочек много, поскольку много рейсов. В-третьих, которые делают бизнес на наших неудачах, и если они активизируются, о нас чаще говорят в публичном пространстве".

Компания утверждает, что главное - безопасность полета, поэтому иногда рейс откладывается надолго.

Кайкарис сказал, что таких случаев не так уж и много.

"В июле из Вильнюса и в Вильнюс самолеты компании вылетали 433 раза, было 9 опозданий больше чем на 3 часа", – сказал он.

Кайкарис признал, что таких случаев стало больше еще и потому, что увеличилось число рейсов (по сравнению с июнем прошлого года на 25%).

"Для решения проблемы опоздания мы планируем запасные самолеты. Как вы сегодня видели, один самолет не смог вылететь, вместо него поднялся другой – опоздания не было. Но бывает и так, что оба запасных самолета уже вылетели, тогда мы ищем на рынке самолет, который берем в аренду. В этом году спрос возрос, поэтому и арендовать самолет стало непросто.

Если вы посмотрите статистику, то увидите, что у других авиакомпаний опозданий бывает больше", – сказал он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Эксперт о задержке авиарейса: компания схитрила и воспользовалась неведением пассажиров (4)

24 июня в Вильнюсском аэропорту больше чем на 14 ч....

В Вильнюсском аэропорту пассажиры застряли больше чем на 14 часов (11)

24 июня утром в редакцию DELFI обратился возмущенный...

10 часов в Вильнюсском аэропорту: в Турцию вылетели лишь 60 из 220  жители Литвы "застряли" и в Анталье (17)

Авиапассажиры, которые приехали в Вильнюсский...

Бизнес

В Клайпеду прибыл новый груз СПГ

Новый груз сжиженного природного газа ( СПГ ) норвежской...

Kristijonas Kaikaris

После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)

После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...

Начало ремонта кабеля NordBalt откладывается и из-за пожаров в Швеции (7)

Начало ремонта морской электроэнергетической...

ACEA: рост продаж грузовиков в Литве – самый быстрый в ЕС (6)

Рост продаж новых грузовых автомобилей в Литве в первом...

Клайпедчанин привез в Литву наномороженое (6)

В клайпедском детском парке Kar Kar внимание сластен...

TOP новостей

"Крестьяне" предлагают менять размеры штрафов за превышение скорости, полиция их поддерживает (4)

По действующему в Литве порядку, полиция назначает...

Детекторы дыма купили не все жители Литвы, но торговцы рады результатам (7)

В этом году в Литве вступило в силу новое требование,...

Распад семейных хозяйств – пустеют села и усадьбы Литвы (20)

Несмотря на то, что власти Литвы постоянно говорят об...

В планах – увольнение части госслужащих в Литве: уже раздают уведомления (24)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Kristijonas Kaikaris

После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (1)

После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...