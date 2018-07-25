DELFI напоминает, что за последние несколько месяцев поступила масса жалоб в связи с отсрочкой рейсов авиакомпании. Компания указала причины отсрочки – технические неполадки, неполная комплектация экипажа и другие технические неполадки.

Глава Small Planet Airlines Кристионас Кайкарис сказал, что средний возраст самолетов 16 лет.

"16-летний самолет - нестарый, это довольно новая техника, поскольку спустя определенное время, к примеру, через 12 лет проводят полную техническую проверку самолета", – сказал он.

Он рассказал, что гарантия надежности совершенно нового самолета более высокая, но это не имеет особого значения.

"Если взять Airbus A320, то у не нового этот процент составляет 99,25 или 99,35%, а у нового – 99,65%", – сказал он.

Кайкарис заметил, что вероятно постоянно отмечают любые задержки рейсов Small Planet Airlines, поскольку она не является организатором регулярных рейсов, она перевозит отдыхающих. Плюс, компания не отзывает рейсы, отсюда и более длительные отсрочки.

"На наших самолетах летают семьи с детьми, дедушками и бабушками, внуками, пары, возможно после свадьбы в ожидании отпуска. Поскольку люди летят в отпуск, они очень чувствительны к отсрочке рейса.

Другой момент, таких отсрочек много, поскольку много рейсов. В-третьих, которые делают бизнес на наших неудачах, и если они активизируются, о нас чаще говорят в публичном пространстве".

Компания утверждает, что главное - безопасность полета, поэтому иногда рейс откладывается надолго.

Кайкарис сказал, что таких случаев не так уж и много.

"В июле из Вильнюса и в Вильнюс самолеты компании вылетали 433 раза, было 9 опозданий больше чем на 3 часа", – сказал он.

Кайкарис признал, что таких случаев стало больше еще и потому, что увеличилось число рейсов (по сравнению с июнем прошлого года на 25%).

"Для решения проблемы опоздания мы планируем запасные самолеты. Как вы сегодня видели, один самолет не смог вылететь, вместо него поднялся другой – опоздания не было. Но бывает и так, что оба запасных самолета уже вылетели, тогда мы ищем на рынке самолет, который берем в аренду. В этом году спрос возрос, поэтому и арендовать самолет стало непросто.

Если вы посмотрите статистику, то увидите, что у других авиакомпаний опозданий бывает больше", – сказал он.