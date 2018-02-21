Глава кооператива Aibė в Кедайняйском районе Римвидас Расчаускас сказал, что сейчас в магазинах период анализа и подсчетов, а решать – сокращать время работы или нет, еще рано.

"Пока мы будем работать так, как работали до сих пор. Конечно, смотрим, считаем, сравниваем, анализируем. Но поймите, еще сложно что-то сказать, поскольку один месяц ничего не значит. Кроме того, в январе всегда продажи хуже.

В ближайшие несколько месяцев точно будем работать по нынешнему графику. А потом посмотрим, но я думаю, что надо сохранить прежнее время работы. Ведь люди приходят к нам не только за алкоголем, но и за продуктами, за другими товарами. В нашем магазине есть разные товары. Покупатели знают это и приходят. Я бы не хотел менять привычки людей и сообщать им, что мы будем работать меньше. Но я повторяю – сейчас мы считаем и анализируем", – сказал он.

Торговцы согласны, что оборот снижается, но решать, корректировать ли время работы, намереваются позже.

Магазин Витаса Печюлиса в Кедайняй, на ул.Й.Басанавичюса, 120A, время работы пока сокращать не планирует. Магазин работает с 6 ч. утра, об этом просят люди, клиентов в нем достаточно.

Покупатели знают, что здесь всегда найдут продукты и ранним утром, когда другие магазины закрыты. Кроме того, здесь не бывает очередей, столпотворения, есть парковка.

Магазин в деревне Девидуоняй находится далеко от Кедайняй. Его продавец сказала, что они и без того закрывались рано, поэтому новый порядок на них никак не отразился.

Она сказала, что летом магазин работает с 8 до 20 ч., а зимой с 8 до 19 ч. Пока о переменах в графике никто не говорит.

В Сурвилишкес магазин ЗАО Drivita также не планирует менять время работы. Представитель магазина рассказала, что магазин всегда работал с 8 до 20 ч. Так он и работает. Женщина заметила, что в магазине ведь торгуют не только алкоголем.

Итак ни в Кедайняй, ни в Кедайняйском районе новый порядок пока не изменил время работы ни одного магазина.

Позже начинать работу они также не могут, поскольку товары в магазины завозят с утра.

Время работы магазинов не намерены менять и сети Maxima, Iki, Norfa, Lidl.

Новый запрет и порядок касается лишь тех магазинов, которые торгуют только крепкими спиртными напитками – они работают по новому графику.

С 1 января в Литве алкоголь продают в рабочие дни и по субботам с 10 до 20 ч., а в воскресенье с 10 до 15 ч.