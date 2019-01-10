В результате сравнения цен за декабрь 2017 и декабрь 2018 года выяснилось, что за 12 месяцев больше всего подорожали картофель (+27,7%), куриные окорочка, 1 кг (+12,6%) и йогурт JO с персиками и абрикосами, 2,5% жирности, 1 л (+6,7%). Больше всего за это время подешевели яблоки (- 43,8%); яйца (-33,7%) и сахар-песок (-32,4%).

Анализ цен на потребительскую корзину за декабрь 2018 года, выполненный специалистами сайта Pricer.lt, показал, что средняя стоимость такой корзины за год снизилась. Подорожание корзины фиксировалось в августе (52,26 евро) и сентябре (53,32 евро).

В декабре стоимость потребительской корзины была самой низкой (50,47 евро) за последние два года. Исследование, проведенное Pricer.lt в декабре, показало, что в декабре корзина, по сравнению с ноябрем, подешевела на 2,4%. Дешевле всего потребительская корзина в декабре была в магазинах Maxima (47,67 евро) и Norfa (47,73 евро), дороже всего в электронном магазине Barbora (55,53 евро).

Средняя корзина товаров известных брендов за месяц подешевела на 3,4%. Дешевле всего эти продукты стоили в магазинах сети Maxima (34,19 евро), дороже всего в магазинах Rimi (37,88 евро).

Портал фиксировал цены 28 декабря в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, э-магазине Barbora и в польских э-магазинах Auchandirect.pl и eCarrefour.pl.