После ремонта трубопровода возобновлены поставки газа из Беларуси

После окончания ремонта магистрального газопровода в Беларуси в понедельник были возобновлены поставки газа в Литву, сообщает оператор литовской газопередающей системы Amber Grid.
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Как сообщает компания, продолжавшиеся с 8 июля в течение трех недель ремонтные работы на точке впуска газа в Котловке, что на литовско-белорусской границе, закончены в воскресенье, 28 июля, как и планировалось.

"Газ бесперебойно поставлялся в Литву из двух источников – терминала сжиженного природного газа в Клайпеде и из России через Латвию", – говорится в сообщении.

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Мененджер компании по вопросам коммуникации Лаура Шебекене некоторое время назад сказала BNS, что ремонтные работы в Беларуси планировались заранее из-за обнаруженных во время диагностики проблем.

Магистральный газопровод Минск-Вильнюс газопередающая компания "Газпром трансгаз Беларусь" ремонтировала и в 2018 году, и летом 2015 года, сообщали белорусские СМИ.

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