После того как сообщили о реконструкции каунасского Akropolis, которая продлиться 1,5 года, стало известно, что в развлекательной зоне не останется ледовой арены, пишет Kas vyksta Kaune.
Vietoje ledo arenos - laisvalaikio zona
© Kas vyksta Kaune

С порталом Kas vyksta Kaune связались читатели, которые сообщили, что уже в течение некоторого времени не продают 3-месячные абонементы в ледовую арену Akropolis, а с 1 июня ледовую арену вообще закроют.

Руководитель Akropolis Бригита Куодите подтвердила, что из-за обновления зоны развлечений и отдыха не продают абонементы на ледовую арену. Арена будет закрыта и вместо нее появится новая зона.

"Через 1,5 года на месте ледовой арены появится площадь городской общины и мероприятий, а также зона досуга. После обновления станет меньше коммерческой площади, за ее счет увеличат зону отдыха и развлечений", – сказала Куодите.

По ее словам, сейчас ледовой ареной пользуется только 1% посетителей Akropolis, а обновленная площадь будет актуальнее для большего числа клиентов. Ледовая арена в каунасском Akropolis действовала с апреля 2007 года.

10 лет назад акции каунасского Akropolis у VP grupė купила немецкая инвестиционная компания Deka Immobilien GmbH.

В других городах (Вильнюсе, Шяуляй, Клайпеде) ТЦ Akropolis принадлежат компании Akropolis Group. Представитель компании Индре Чесунене сказала DELFI, что следовать примеру каунасских коллег их компания не намерена.

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