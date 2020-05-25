После проверки всех работников Rimi открывает производственный цех

По данным Rimi, проверку прошла большая часть работников, результаты 99 были отрицательными, в воскресенье был получен положительный результат теста шестого работника. У него никаких симптомов нет, в последний раз он был на работе 15 мая.

Согласно сообщению, перед возобновлением работы провели дополнительную дезинфекцию помещений, обновили графики работы людей в торговом центре, где находится цех, чтобы разделить потоки людей из разных смен и избежать непосредственного контакта.

Все работники центрального цеха вернутся на работу только после получения отрицательного теста на коронавирус. Всего в этом цехе работают 126 человек.

На коронавирус проверилась также часть работников магазина Rimi в Жирмунай – 47 результатов отрицательные, остальные ждут своей очереди на тестирование или результата.